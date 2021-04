18/18 IPA/Fotogramma

DIRITTI TV - Il contratto, inoltre, fa una distinzione tra "Core Club Platforms", le piattaforme operative di ciascun club partecipante alla Superlega, inclusi i siti internet, le applicazioni mobile e piattaforme televisive, e “Secondary Club Channels”, spiegando che ogni società avrebbe avuto diritto alla trasmissione di quattro partite della stagione regolare in diretta e in esclusiva sulle “Core Club Platforms”: queste non sarebbero state rese disponibili alla trasmissione per altre media company e non avrebbero fatto parte del pacchetto centrale dei diritti