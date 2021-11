Si è svolta a Parigi la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro 2021, finito per la settima volta nelle mani di Lionel Messi. A Donnarumma il "Trofeo Yashin" come miglior portiere, a Pedri il "Trofeo Kopa" come miglior giovane. Il Pallone d'Oro femminile è andato ad Alexia Putellas. Ecco gli scatti più belli della serata, tra premi e outfit eleganti

