PER IL BAYERN IL SESTO TROFEO ARRIVÒ NEL 2021 - Il motivo? Lo slittamento del Mondiale per club, originariamente previsto a dicembre 2020, a febbraio 2021, causa Covid. Solo questo ha "impedito" ai tedeschi di vincere sei trofei nell'arco del solo 2020. Ma non certo di conquistare tutti i trofei targati 2020. Invece di sei titoli negli stessi 365 giorni, i tedeschi ce ne hanno messi 407.