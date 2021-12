Che programmi hai per Natale?

Da Natale all’Epifania su Sky e NOW una programmazione ricca di eventi live e tantissimi speciali- disponibili anche on demand- per ricordare l’anno indimenticabile dello sport italiano Condividi

Nella casa dello sport di Sky le emozioni continuano a brillare anche durante le feste: da Natale all’Epifania, su Sky e in streaming su NOW una programmazione ricca di eventi live e tantissimi speciali, disponibili anche on demand, per ricordare l’anno indimenticabile dello sport italiano.

Gli Speciali di Sky Sport Sky Sport ha scelto di dedicare una programmazione speciale per celebrare le imprese, le storie e i campioni di un anno memorabile per lo sport italiano, vissuto da gennaio a dicembre 2021 anche su Sky. L'ultima Fede A cominciare da Federica Pellegrini che nel 2021 ha deciso di porre fine alla sua carriera agonistica e che nel documentario “L’ultima Fede”, in onda da giovedì 23 dicembre alle 23 su Sky Sport Arena, emerge in tutta la forza e la bellezza del suo personaggio.

Speciale golf, Francesco Laporta Da Castellana Grotte, passando per Johannesburg, Sudafrica. Francesco Laporta a 31 anni è uno dei ragazzi più brillanti della nazionale italiana golf, tra i primi quarantacinque del tour europeo. Laporta si racconta tra impegni ed obiettivi per la nuova stagione. In onda giovedì 23 dicembre alle 23.15 su Sky Sport Arena.





Goal Deejay Speciale Natale Il 24 dicembre alle 12.30 su Sky Sport Football, i gol europei più belli della stagione calcistica fin qui disputata in “Goal Deejay Speciale Natale” con Melissa Satta.

The Transfer Show - Christmas Special Venerdì 24 dicembre alle 23.00 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno Gianluca Di Marzio, Max Bielefeld, Kaveh Solhekol e Dharmesh Sheth sono protagonisti del primo speciale europeo di calciomercato. Il meglio delle trattative del 2021 e cosa aspettarsi dal 2022.

Di Canio Premier Special, Stadi inglesi: emozioni e tradizione Il giorno di Natale alle ore 14 su Sky Sport 24, da non perdere “Di Canio Premier Special, Stadi inglesi: emozioni e tradizione” uno spaccato degli impianti di gioco più belli al mondo raccontati da Paolo Di Canio.

Euro2020 – The Final Week Il 25 dicembre, alle 15, sempre sul canale 200, appuntamento con “Euro2020 – The Final Week” dedicato all’impresa della Nazionale di Roberto Mancini agli ultimi Campionati Europei di calcio. Ripercorriamo con Fabio Caressa, Beppe Bergomi e un'intervista al Ct l'Europeo vinto dall'Italia.

#SkyBuffaRacconta: LEGENDS- Le storie di Natale Il 25 dicembre sarà #SkyBuffaRacconta LEGENDS Le storie di Natale con una programmazione speciale che riproporrà gran parte degli inimitabili racconti di Federico Buffa. Le altre produzioni originali Un momento ideale, quello delle feste natalizie, per rivivere e assaporare ancora di più tutte le emozioni sportive racchiuse nelle produzioni originali sport di Sky, sempre disponibili on demand – “#SkyBuffaRacconta” di Federico Buffa, “Storie” di Matteo Marani, “Mister Condò” di Paolo Condò e “L’Uomo della Domenica” di Giorgio Porrà. Storie di grandi imprese sportive e protagonisti unici affidate alla straordinaria squadra degli storytellers di Sky Sport.

Atletica Italiana Awards Sempre il 25 dicembre alle 14 su Sky Sport Action lo speciale “Atletica Italiana Awards”, per celebrare l’anno più bello della storia dell’atletica italiana, con cinque medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo

Tennis, Atp Cup e lo speciale "2021, l'anno azzurro del tennis" Nella programmazione delle feste di Sky anche il tennis con l’ATP Cup 2022, in programma dall’1 al 9 gennaio su Sky Sport Tennis con la presenza di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due atleti italiani sono tra i protagonisti anche dello speciale “2021, L'anno azzurro del tennis”, già disponibile on demand, per celebrare l’anno d’oro del tennis italiano.

2021: il film dell’anno Infine, nella notte tra venerdì 31 dicembre e sabato 1^ gennaio su Sky Sport 24, andrà in onda “2021: il film dell’anno”. Dodici mesi di grandi trionfi per l’Italia, figli di una ripartenza difficile e coraggiosa, della voglia di riscatto che ha portato a imprese storiche e – in alcuni casi – insperate. L’anno degli stadi che tornano a riempirsi, dei Mondiali di Cortina, dell’Olimpiade più medagliata di sempre della storia azzurra e del primo Europeo di calcio itinerante della storia, in cui una squadra rocciosa e spregiudicata è stata capace di trascinarci sul tetto d’Europa. L’anno dei record, ma anche quello dei saluti, quelli di due leggende dello sport italiano, Federica Pellegrini e Valentino Rossi, che dopo una vita di successi e vittorie si fermano, abbracciati dal mondo intero.

Il calcio live: Premier, Serie A, Serie B e il ritorno di Calciomercato, l'Originale Come da tradizione, lo spettacolo della Premier League accende la programmazione di calcio su Sky nei giorni di festa. Oltre al Boxing Day del 26 dicembre, il campionato inglese è protagonista anche dal 28 dicembre al 3 gennaio con i match della 20^ e 21^ giornata: riflettori puntati sulle sfide ad alta quota Arsenal-Manchester City il giorno di Capodanno (ore 13.30, Sky Sport Uno e Sky Sport Football) e Chelsea-Liverpool il 2 gennaio (ore 17.30, Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Anche la Serie B scende in campo a Santo Stefano e poi il 29 dicembre per i match del 19° e 20° turno (tutti in diretta su Sky), mentre per rivedere la Serie A bisogna attendere l’Epifania con Bologna-Inter che il 6 gennaio alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio dà il via al girone di ritorno. E dal 3 gennaio, tutte le sere alle 23 dal lunedì al venerdì su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, torna “Calciomercato – L’Originale” con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e una nuova sigla “Fammi un gol” scritta e cantata da Bonan.

NBA in campo tra Natale e Santo Stefano Christmas Day sotto canestro su Sky con 5 incontri di Regular Season del Campionato NBA tutti da vivere su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. Si parte alle ore 18 del 25 dicembre con New York Knicks-Atlanta Hawks, alle 20.30 tocca a Milwaukee Bucks-Boston Celtics e alle 23 la serata di grande basket continua con Phoenix Suns-Golden State Warriors. Nella notte tra Natale e Santo Stefano altri due match: alle 2 Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets e alle 4.30 Utah Jazz-Dallas Mavericks. Da non perdere anche gli speciali “75 anni di NBA: la storia in movimento” (in onda il 25 dicembre alle 17.30) e “Stephen Curry - King of Threes” dedicato al fuoriclasse di Golden State.

Gli Speciali dei motori Tanti anche gli speciali motori per rivivere le emozioni della stagione 2021 di Formula 1 e MotoGP su Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP (tutti disponibili anche on demand). La 100 km dei campioni Il 24 dicembre alle 19 su Sky Sport MotoGP, tutti in pista al Ranch di Valentino Rossi per “La 100 km dei campioni”, commentata da Guido Meda e Mauro Sanchini.

Rossi, the last race Da non perdere anche “Rossi, the last race”, il giorno di Natale alle 19.15 sempre sul canale 208: in occasione dell’ultimo GP della stagione di Valentino Rossi a Valencia, una camera dedicata ha ripreso ogni momento dei suoi ultimi giorni da pilota, dalla sua ultima gara, alle feste nel box e nel paddock del circuito spagnolo.

Un anno al Max Tanti gli speciali anche su Sky Sport F1: tra questi, “Un anno al Max”, dove il campione del mondo 2021 Max Verstappen racconta la sua scalata al titolo tra vittorie e momenti difficili. Fino all’ultimo giro “Fino all’ultimo giro” mezz’ora di adrenalina pura in cui ripercorrere il fantastico duello Verstappen-Hamilton dalla prima all’ultima gara.