Natale in famiglia, per tutti e anche per le star del calcio. Campioni di epoche e nazioni diverse che (forse) non sapevi fossero cugini. Cognati, nipoti, ma anche papà e figli conosciuti con un nome diverso. C'è chi ha condiviso la stessa maglia, chi si è sfidato per un posto in finale di Champions League e chi è stato lanciato nel grande calcio dallo zio