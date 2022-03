Futsal, Serie A maschile e femminile su Sky

Torna dunque il grande classico Kick Off-Real Statte, sfida dal peso specifico ancor più rilevante, considerato che entrambe sono in piena lotta per un posto nella poule scudetto. Ad aprire il 18^ turno, però, saranno le pugliesi Bisceglie e Marbel Bitonto, in campo in prime time venerdì. Sabato si gioca anche Audace Verona-Lazio mentre saranno tre le sfide di domenica: la capolista Città di Falconara va a far visita all'Athena Sassari, il Granzette riceve il Pescara mentre sulla strada del TikiTaka Francavilla ci sarà il fanalino di coda Padova.

Serie A Femminile, il programma della 18^ giornata

Venerdì 4 marzo

Ore 21: Bisceglie-Marbel Bitonto

Sabato 5 marzo

Ore 11.30: Kick Off-Italcave Real Statte, DIRETTA SKY SPORT CALCIO

Ore 20: Audace Verona-Lazio

Domenica 6 marzo

Ore 17: Athena Sassari-Città di Falconara

Ore 17: Granzette-Futsal Pescara

Ore 18: TikiTaka Francavilla-Padova