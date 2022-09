Ufficializzati gli iscritti al corso Uefa Pro, massimo livello di formazione per gli allenatori al via il prossimo 3 ottobre a Coverciano. Parteciperanno alle lezioni ben quattro campioni del mondo nel 2006: ecco Del Piero e De Rossi oltre a Barzagli e Amelia. Presente anche Palladino, lui come altri volti noti del calcio italiano