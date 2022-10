"È il mio momento migliore da quando sono arrivato all'Inter Miami"

Nel post partita il Pipita non ha trattenuto le lacrime: "È una partita molto difficile da spiegare perché ho provato emozioni contrastanti. Questa squadra non si arrende mai, lotta. Sono molto orgoglioso di questo gruppo che sta facendo di tutto per andare ai playoff". Higuain parla del suo stato di forma: "Penso che questo sia il mio momento migliore da quando sono arrivato all'Inter Miami. Sono calmo, sto bene con me stesso e quando sei in queste condizioni è difficile che le cose possano andare male. Se qualcuno anni fa mi avesse detto che avrei trovato questa pace in Mls probabilmente non gli avrei creduto".