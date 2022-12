Pelé, famiglia passa notte di Natale in ospedale

"Quasi tutti... Buon Natale": è il messaggio postato su Instagram poco dopo la mezzanotte da Kely Nascimento, una delle figlie di Pelè. I familiari della leggenda del calcio hanno trascorso la notte di Natale nell'ospedale in cui l'ex calciatore è ricoverato, da quando le sue condizioni di salute si sono aggravate. Nella foto compaiono la moglie, Marcia Aoki, e altri parenti. "Vi ringraziamo tutti per tutto l'amore e la luce che inviate", ha scritto la figlia nel messaggio. Poche ore prima, aveva condiviso una foto che la mostrava abbracciata al padre nel suo letto d'ospedale. Nella foto con Kely ci sono Flavia ed Edinho, anche loro figli di Pelé. Edinho, recentemente nominato allenatore del club Londrina, è arrivato sabato a San Paolo, dove ha raggiunto le sorelle. "Padre... la mia forza è tua", ha scritto su Instagram sotto una foto in cui gli teneva la mano. Pelé è ricoverato dal 29 novembre scorso per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico dopo che era stato rilevato un tumore al colon nel settembre 2021. Nelle scorse settimane, i familiari hanno pubblicato diversi messaggi sui social media per rassicurare i fan di Pelé in tutto il mondo, dopo che i media brasiliani hanno riferito che la sua salute era peggiorata.