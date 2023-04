Da un'iniziativa di Zvonimir Boban, capo del calcio Uefa, e dell'ex arbitro Roberto Rosetti, nasce un nuovo organo composto da illustri allenatori ed ex calciatori in grado di suggerire proposte per il miglioramento del gioco e della sua organizzazione. I quotidiani europei Marca, Times e Gazzetta dello Sport hanno svelato quali saranno i nomi coinvolti. Tantissime conoscenze, attuali e vecchie, della Serie A. Tra i nomi ancora in ballo ci sono Didier Drogba, Patrick Vieira ed Henrik Larsson