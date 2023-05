Ritrovando il gol contro il Lecce, Dusan Vlahovic si è confermato come uno dei giocatori più prolifici tra quelli nati dal 2000 in poi. Davanti a lui c'è soltanto l'inarrivabile Haaland a quota 98 reti. Nella top 17, che tiene conto degli attaccanti in grado di segnare almeno 20 gol nei primi cinque campionati europei, ci sono anche due azzurri e una vecchia conoscenza della Serie A