Gol e spettacolo tra Arsenal e Barcellona nel Soccer Champions Tour. Blaugrana subito avanti il solito Lewandowski, poco dopo Saka sfrutta un errore della difesa spagnola. Una punizione deviata di Raphinha riporta in vantaggio il Barça, ma Havertz rimette le cose in equilibrio a fine primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Trossard, autore di una bella doppietta. Ferran Torres prova a riaprire la gara nel finale, ma ci pensa Fabio Vieira con un sinistro splendido a giro a fissare il definitivo 5-3 per i Gunners