Intervenuto in diretta a Sky Sport 24 alla vigilia delle final four della sua Kings League, l’ex difensore spagnolo ha rivelato di essere stato vicino ad arrivare nel calcio italiano: “Avevo 21 anni, quando sono andato via dallo United avevo una proposta dalla Juve ma ho scelto il Barcellona che è il club della mia vita. Mi sarebbe piaciuto giocare in Italia”. Poi sull’ex compagno Fabregas, che ha cominciato in panchina con i giovani del Como. “E’ un fratello, ha voglia e diventerà un grande allenatore."