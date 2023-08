Nella finale dell'Arab Club Champions Cup tra l’Al Nassr di Ronaldo, Brozovic e Mané e l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic, la spunta CR7. Al vantaggio dell’Al Hilal con il brasiliano Michael, l’Al-Nassr -in 10- risponde con Ronaldo, in anticipo su Koulibaly. Dopo una rete annullata allo stesso Ronaldo, la decide sempre CR7 al 98’, di testa dopo una traversa di Fofana. Nel finale, Cristiano esce in barella per infortunio ma dopo le 5 Uefa Champions League ora nel suo palmares c'è pure la Champions araba