Show tra leggende a Gedda dove, alla vigilia della finale del Mondiale per Club tra Manchester City e Fluminense, si è svolta una partita amichevole tra leggende saudite e mondiali. Tra i protagonisti il presidente della FIFA Gianni Infantino che a fine match ha passato la fascia da capitano a Del Piero, ma anche Kaka (in tribuna una bandiera a lui dedicata con la maglia del Milan), Stoichkov, Patrizia Panico, Julio Cesar (ma non in porta) e Collina

