L'International Federation of Football History & Statistics, meglio noto come IFFHS, ha stilato la sua top 11 relativa al 2023. La squadra più rappresentata è il Manchester City con cinque giocatori, almeno uno per reparto. C'è anche un pezzo di Napoli campione d'Italia, il difensore coreano Kim, ora al Bayern Monaco. Nell'offensivo 3-4-3, spazio anche per un insolito Messi a centrocampo