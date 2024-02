Doveva essere la sfida-passerella tra Cristiano Rionaldo e Leo Messi come ai tempi della Liga e invece il duello è saltato. Il match amichevole tra Al Nassr e Inter Miami non ha avuto storia. Il club arabo si è imposto con un netto 6-0: tripletta di Talisca e reti di Otavio, Laporte e Marran. Messi, inizialmente in panchina, è entrato all'83' ma non ha potuto incidere sul risultato finale

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT