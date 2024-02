Tanti, tanti gol, ma una bacheca vuota. Essere dei grandi bomber non sempre è sinonimo di trofei: lo sanno bene questi giocatori che, a partire dagli anni 2000, sono coloro che hanno segnato più reti con la maglia dei club senza riuscire a vincere un titolo (coppe vinte con le nazionali escluse). Ecco la top 20 (dati Transfermarkt): un italiano al 2° posto, il primo in classifica rischia di non spezzare la maledizione neanche quest'anno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT