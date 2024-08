Da un 10 ci si aspetta fantasia. E a quello dell’Atletico Awajun, Sebastian Munoz, non è mancata, in una sfida di coppa in Perù, con il Cantorcillo FC: nei minuti finali, dovendo battere un calcio d’angolo, Munoz ha approfittato d'una pausa di gioco (un avversario soccorso a terra) per appartarsi vicino alla bandierina. Ma mentre faceva pipì sulla recinzione, è stato notato. Anche dall’arbitro, che lo ha espulso. Il protagonista del video si è così meritato una menzione speciale (menzione con la E, non con la I)