Il Settore Tecnico della Figc ha ufficializzato i nuovi allenatori UEFA 'A' che, dopo aver seguito il programma didattico in estate, hanno superato gli esami finali del corso che abilita a guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera) e le squadre femminili oltre alle prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Tra di loro non mancano ex protagonisti in Serie A, ma i migliori con il massimo dei voti sono stati Stefano Cassani e Gianmarco Pioli, figlio di Stefano

