Dopo l'ennesimo sold out di San Siro (con Inter-Bayern che è la terza partita di sempre di un'italiana per incasso) i nerazzurri diventano il quarto club in Europa ad aver portato più spettatori allo stadio nelle gare di coppa. Nella top 10 c'è anche la Roma, seguitissima all'Olimpico nella sua avventura in Europa League (dati Transfermarkt)

LE PARTITE CON I MAGGIORI INCASSI DELLA STORIA IN ITALIA