La partita più lunga certificata dal Guinness arriva fino al 18 maggio 2434, mentre nella simulazione di un utente Reddit il Real era arrivato a quota 108 Champions League vinte. Nel 2012 erano più di trenta le cause di divorzio nel Regno Unito dove veniva citato FM. Un giorno l'inglese Adam ricevette la visita della polizia per rumori molesti: aveva appena vinto la Coppa Uefa, ed era in giacca e cravatta