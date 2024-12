Leo Messi fuori dalla top 11 FIFPro dopo 17 anni

Dopo 17 anni, per la prima volta Leo Messi non è presente nella top 11 FIFPro scelta con i soli voti dei giocatori stessi. Una storica assenza che rappresenta la conferma di un “cambio della guardia” nel calcio. Praticamente solo Real e City "in campo": ecco i vincitori di quest'anno

