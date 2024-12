Vinicius vince il premio come miglior calciatore e Ancelotti quello come miglior allenatore ai Fifa The Best. A Garnacho il premio Puskas, mentre il nuovissimo "Marta Award" per il più bel gol del calcio femminile lo vince… Marta. Aitana Bonmati miglior calciatrice. Premiate anche le top XI e i portieri: qui tutti i premi della serata

