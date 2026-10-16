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Il rigore più lento di sempre: 20 secondi di rincorsa, poi lo sbaglia. VIDEO

carebbean cup

Club Sando-Mount Pleasant, semifinale di Carebbean Cup, passerà alla storia per aver 'regalato' uno dei calci di rigore più strani di sempre: rincorsa interminabile, di circa 20 secondi, e tiro centrale in faccia al portiere. La squadra ospite, già avanti di un gol, ha così sprecato la chance di andare al riposo sul 2-0 ed è stata poi raggiunta sull'1-1 (risultato finale) a inizio ripresa. Qui di seguito il VIDEO del penalty, che ovviamente è già diventato virale sui social...

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