Club Sando-Mount Pleasant, semifinale di Carebbean Cup, passerà alla storia per aver 'regalato' uno dei calci di rigore più strani di sempre: rincorsa interminabile, di circa 20 secondi, e tiro centrale in faccia al portiere. La squadra ospite, già avanti di un gol, ha così sprecato la chance di andare al riposo sul 2-0 ed è stata poi raggiunta sull'1-1 (risultato finale) a inizio ripresa. Qui di seguito il VIDEO del penalty, che ovviamente è già diventato virale sui social...