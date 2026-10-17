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Leao, infortunio in Galatasaray-Genclerbirligi: costretto a uscire dopo 16'. Il motivo

dalla turchia

Pomeriggio da dimenticare per Rafa Leao: entrato al 61' di Gençlerbirligi-Galatasaray, l'ex Milan è stato costretto a uscire al 77' per infortunio. Come riportato dalla Turchia, si tratterebbe di un problema all'inguine dopo una scivolata a causa delle condizioni del terreno: "Adesso verranno fatti i controlli, è uscito con un dolore. Non abbiamo voluto farlo continuare e rischiare", ha detto l'allenatore Buruk in conferenza stampa

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Il Galatasaray vince e resta in testa alla classifica ma Rafa Leao continua a vivere un momento complicato in Turchia. Contro il Gençlerbirliği, la partita dell'ex Milan è durata soltanto 16 minuti: entrato al 61', il portoghese è stato costretto a uscire al 77' per un problema che sembrerebbe riguardare l'inguine. Dopo aver giocato tutta la sfida persa in Champions contro il Barcellona, Buruk aveva scelto inizialmente di farlo riposare. Una volta entrato, però, Leao si è fermato, probabilmente dopo una scivolata favorita dalle condizioni del terreno di gioco. Cambio forzato: al suo posto è entrato Gul, autore del gol vittoria. L'allenatore, nella conferenza stampa post-partita ha detto: "Era un campo difficile con un alto rischio di infortuni. Adesso verranno fatti i controlli, è uscito con un dolore. Non abbiamo voluto farlo continuare e rischiare". Il Galatasaray tornerà in campo mercoledì contro il Lille (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) prima del derby in campionato contro il Fenerbahce.

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