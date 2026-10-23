Serie A futsal, le partite della 6^ giornata: L84 Torino-Came Treviso stasera su Skyfutsal
La capolista a punteggio pieno Meta Catania a Pomezia contro la Fortitudo, Napoli-Sporting Sala Consilina da piani alti, Feldi Eboli-Roma da volere-volare. Torna un derby pugliese: Capurso-Giovinazzo: sarà la prima volta nella massima serie. Stasera su Sky Sport 257 e su NOW alle 20.30 in diretta L84 Torino-Came Treviso
Archiviato il positivo esordio della Nazionale di Salvo Samperi nelle Qualificazioni Mondiali (3-2 alla Georgia), ritorna la Serie A di futsal con la sua sesta giornata. Sei, come i successi di fila che cerca la capolista in solitaria a punteggio pieno Covei Meta Catania, di scena a Pomezia contro una Fortitudo che ha già cambiato guida tecnica, passando da Maurizio Grassi ad Alessandro Nuccorini, dovrà ancora sbloccarsi in campionato, eppure è stata l’unica - proprio in casa, al PalaLavinium - a fermare quell’imbattuto Napoli (secondo a un punto dalla vetta) atteso dal derby ad alta quota contro lo Sporting Sala Consilina.
Maxi Rescia e Gulizia presentano il match di stasera su Sky
Su Sky Sport altro match interessantissimo, quello tra i campioni d’Italia della L84 Torino, chiamati a rialzarsi dopo la caduta di Napoli, e un Came Treviso con una striscia positiva di quattro risultati utili, sorpresa di questa prima parte di stagione. "Prepariamo la partita con la massima serietà, come facciamo per ogni gara della stagione". Così Maxi Rescia, una delle frecce nell’arco di Diego Rios. "Loro sono una grande squadra. Hanno iniziato molto bene la stagione e la classifica lo dimostra - ammonisce il fuoriclasse l’argentino -: noi siamo consapevoli che sia l’ultima partita prima di un obiettivo molto importante (la settimana prossima i torinesi debutteranno in Champions League, ospitando il Main Round, ndr), ma la nostra attenzione deve essere rivolta esclusivamente alla partita contro il Came Treviso, poi penseremo all’Europa". Se la L84 Torino ha fretta di tornare in carreggiata, i biancazzurri di Nicolas Gulizia hanno tutta l’intenzione di proseguire a marce elevate. "Ci attende una sfida molto impegnativa - ammette l’allenatore argentino dei trevigiani - contro una squadra che considero tra le migliori d’Italia, troveremo un avversario determinato a ritrovare subito la vittoria. Noi, però, stiamo preparando bene questa sfida e siamo fiduciosi. Sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo andare lì per cercare di fare risultato. Siamo consapevoli del valore dell’avversario, ma abbiamo voglia di giocarcela". Gulizia si gioca la carta Japa Vieira, un po’ goleador del Came Treviso, un po’ spauracchio neroverde: "Ha qualità enormi e certamente non sono io a scoprirle - conclude -: ha sempre dimostrato di saper segnare tanti gol in Serie A. Sono contento soprattutto perché lo vedo a suo agio e perché riesce a esprimere al meglio le proprie caratteristiche all'interno della mia idea di gioco. Per noi è importante che continui su questa strada".
Il calendario della 6^ giornata
Sesto turno molto interessante. A Eboli Feldi e Roma cercano la svolta, un po’ come l’altalenante Sandro Abate, in trasferta a Padova contro il Vinumitaly Petrarca dove in panchina debutta coach Milella, dopo l’avvicendamento con Luca Giampaolo. Tra Benevento e Active Network Viterbo importanti punti salvezza in palio, al PalaPinto di Mola di Bari torna un derby pugliese. Capurso e Giovinazzo hanno incrociato i propri destini 22 volte nella loro storia, la prima volta nell’annata 2015-2016, tra i cadetti. Si sono affrontate anche nella Coppa Italia di Serie B, in A2 e A2 Élite: sarà la prima volta nel gotha del futsal nostrano. Cinque friday night, i rimanenti due incontri di sabato. Questo il programma completo della sesta giornata di regular season della Serie A: Global Work Capurso-Defender Giovinazzo (venerdì, ore 20), Feldi Eboli-Roma 1927 (venerdì, ore 20.30), Benevento-Active Network (venerdì, ore 20.30), L84 Torino-Came Treviso (venerdì, ore 20.30 in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW), Napoli-Sporting Sala Consilina (venerdì, ore 20.30), Vinumitaly Petrarca-Sandro Abate (sabato, ore 15), Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania Bricocity (sabato, ore 17).