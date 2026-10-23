Maxi Rescia e Gulizia presentano il match di stasera su Sky

Su Sky Sport altro match interessantissimo, quello tra i campioni d’Italia della L84 Torino, chiamati a rialzarsi dopo la caduta di Napoli, e un Came Treviso con una striscia positiva di quattro risultati utili, sorpresa di questa prima parte di stagione. "Prepariamo la partita con la massima serietà, come facciamo per ogni gara della stagione". Così Maxi Rescia, una delle frecce nell’arco di Diego Rios. "Loro sono una grande squadra. Hanno iniziato molto bene la stagione e la classifica lo dimostra - ammonisce il fuoriclasse l’argentino -: noi siamo consapevoli che sia l’ultima partita prima di un obiettivo molto importante (la settimana prossima i torinesi debutteranno in Champions League, ospitando il Main Round, ndr), ma la nostra attenzione deve essere rivolta esclusivamente alla partita contro il Came Treviso, poi penseremo all’Europa". Se la L84 Torino ha fretta di tornare in carreggiata, i biancazzurri di Nicolas Gulizia hanno tutta l’intenzione di proseguire a marce elevate. "Ci attende una sfida molto impegnativa - ammette l’allenatore argentino dei trevigiani - contro una squadra che considero tra le migliori d’Italia, troveremo un avversario determinato a ritrovare subito la vittoria. Noi, però, stiamo preparando bene questa sfida e siamo fiduciosi. Sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo andare lì per cercare di fare risultato. Siamo consapevoli del valore dell’avversario, ma abbiamo voglia di giocarcela". Gulizia si gioca la carta Japa Vieira, un po’ goleador del Came Treviso, un po’ spauracchio neroverde: "Ha qualità enormi e certamente non sono io a scoprirle - conclude -: ha sempre dimostrato di saper segnare tanti gol in Serie A. Sono contento soprattutto perché lo vedo a suo agio e perché riesce a esprimere al meglio le proprie caratteristiche all'interno della mia idea di gioco. Per noi è importante che continui su questa strada".