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Cristiano Ronaldo commenta il post dei giovani dell'Oriental Lisboa: challenge vinta

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I ragazzi del Clube Oriental de Lisboa avevano chiesto con un video 3000 like, 200 commenti e la risposta di un calciatore famoso su Instagram per ‘sbloccare’ il premio del loro allenatore: decidere cosa fare nel prossimo allenamento. Per vincere la sfida è servito l'aiuto di CR7... 

Forse quando hanno lanciato la challenge su Instagram, i giovanissimi dell’Oriental Lisboa non pensavanodi ricevere proprio il suo aiuto. Avevano chiesto 3000 like, 200 commenti e la risposta di un calciatore famoso per ‘guadagnarsi’ il diritto di decidere loro (e non l’allenatore) cosa fare nel prossimo allenamento. L'intervento diretto di Cristiano Ronaldo sotto al post ha completato ufficialmente la missione

La sfida su Instagram del Clube Oriental de Lisboa: le 3 regole

I giovani giocatori del club di Lisbona avevano condiviso un post su Instagram fissando tre precisi obiettivi da raggiungere con l’aiuto dei followers per sbloccare una ricompensa sul campo:

 

  • 3000 like complessivi sul post (ne hanno raggiunti quasi mezzo milione)
  • 200 commenti sotto alla pubblicazione (hanno superato abbondantemente i 10 mila)
  • 1 commento di un calciatore famoso (e chi meglio di Cristiano Ronaldo?

 

"Godetevi l'allenamento libero ragazzi - il commento di un compiaciutissimo Cristiano -"

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