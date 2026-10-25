I ragazzi del Clube Oriental de Lisboa avevano chiesto con un video 3000 like, 200 commenti e la risposta di un calciatore famoso su Instagram per ‘sbloccare’ il premio del loro allenatore: decidere cosa fare nel prossimo allenamento. Per vincere la sfida è servito l'aiuto di CR7...

Forse quando hanno lanciato la challenge su Instagram, i giovanissimi dell’Oriental Lisboa non pensavanodi ricevere proprio il suo aiuto. Avevano chiesto 3000 like, 200 commenti e la risposta di un calciatore famoso per ‘guadagnarsi’ il diritto di decidere loro (e non l’allenatore) cosa fare nel prossimo allenamento. L'intervento diretto di Cristiano Ronaldo sotto al post ha completato ufficialmente la missione