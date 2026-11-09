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Messi, tifoso gli fa firmare tutte le maglie della sua collezione. VIDEO

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Si era presentato all’appuntamento in ciabatte, pensando di non doverci perdere tanto tempo. Invece la sessione di autografi è stata davvero impegnativa, per Messi: 10 maglie da firmare, per il numero 10. Tante ne ha dovuto autografare la leggenda argentina per accontentare un suo gran tifoso, che ha collezionato negli anni tutte le maglie indossate in carriera da Leo: dal Barça al Psg, dall’Inter Miami all’Argentina. Le-ho-tut-te! Nel VIDEO un paziente e incredulo Messi mentre le firma tutte ma proprio tutte

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