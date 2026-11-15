A quasi dieci anni dalla tragedia aerea della Chapecoense, si ritira uno dei calciatori sopravvissuti. Lo fa con la maglia della Juventude, il suo primo club, nella partita che sancisce la promozione della squadra. Lacrime ed emozioni: alla vigilia della partita Ruschel aveva postato un video mostrando le sue cicatrici; e il giorno del match entra allo stadio portato in trionfo dai tifosi

È uno dei sei sopravvissuti al disastro aereo della Chapecoense. A distanza di quasi dieci anni da quella tragedia, e dopo essere riuscito a tornare a giocare, Alan Ruschel ha dato il suo commovente addio al calcio all’età di 37 anni. Lo ha fatto sabato 14 novembre, disputando gli ultimi venti minuti della sua carriera con la maglia del Juventude, la squadra che lo aveva lanciato nel calcio professionistico: un saluto carico di lacrime ed emozione andato in scena nella sfida della Serie B brasiliana contro il Botafogo-SP, proprio nello stadio del club dove la sua carriera era cominciata e dove ha scelto di chiudere il cerchio di una vera e propria seconda vita. Una giornata speciale, indimenticabile anche per tutto il “contorno”: a partire dai tifosi che lo hanno portato in trionfo sulle spalle, fuori dallo stadio. Come un vero eroe.

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Il video con le cicatrici prima dell'ultima partita A rendere ancora più toccante il suo addio è stato il videomessaggio diffuso alla vigilia della sua ultima gara e rilanciato sui canali ufficiali della Juventude. Con la voce rotta dall'emozione, Ruschel si è rivolto ai tifosi, ringraziando la famiglia, ricordando le vittime della tragedia del 2016 e mostrando i segni delle cicatrici rimaste sul suo corpo dopo lo schianto in Colombia: "Ci sono state vittorie, sconfitte, lacrime, nuovi inizi e una seconda opportunità che mi ha insegnato il vero valore della vita — le sue parole —. Dio mi ha permesso di vivere molto più di quanto avessi mai sognato". Poi la promessa finale prima di appendere gli scarpini al chiodo: "Il calcio è stato il mio sogno, la mia professione e una delle storie più grandi della mia vita. Domani, dopo la partita, i miei scarpini riposeranno, ma i ricordi e la gratitudine saranno eterni. Grazie, calcio. Rifarei tutto da capo".



Portato in trionfo dai tifosi L'ultima partita si è trasformata così in una festa. Nella giornata che, tra l'altro, ha regalato alla Juventude anche la promozione, per un finale perfetto: vittoria per 2-0 sul Botafogo-SP e Ruschel che, entrato al 29’ della ripresa, ha ricevuto anche la fascia di capitano. L’abbraccio dei compagni, l’ovazione dello stadio. Ma altre bellissime immagini sono arrivate ancora prima del fischio d’inizio, pubblicate sul profilo Instagram della squadra: all’arrivo di Ruschel allo stadio il giocatore viene sollevato e portato sulle spalle dai tifosi, circondato dall’entusiasmo della gente.