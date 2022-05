3/25

PABLO DANIEL OSVALDO



Stanco del mondo del calcio, il centravanti argentino ha lasciato il Boca Juniors per inseguire quella che, per sua stessa ammissione, era la sua vera passione: la musica. Dal 2016 canta in una band, El Barrio Viejo: e se l’atteggiamento, il look e la personalità da rock star non gli sono mai mancate neppure quando giocava a calcio, sul talento canoro del discusso “Johnny Depp italo-argentino” qualche dubbio permane...