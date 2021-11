Juventus-Zenit, le probabili formazioni del match di Champions League

Allegri schiera il 4-4-2 con Chiesa esterno e Dybala-Morata come coppia d'attacco. A centrocampo anche Locatelli, McKennie e Bentancur. Nello Zenit si vede Azmoun, che in estate era stato cercato dalla Roma di Tiago Pinto. Le probabili formazioni delle due squadre: calcio d'inizio alle 21 all'Allianz Stadium di Torino

Nonostante il brutto periodo in campionato, la Juventus con una vittoria può ipotecare il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League. Servono quindi tre punti questo martedì contro lo Zenit: dopo l'1-0 dell'andata, la squadra di Allegri cercherà la conferma, per mettere a posto la pratica gironi di Champions e concentrarsi in campionato, dove la situazione non è quella prevista qualche settimana fa. Calcio d'inizio alle 21.