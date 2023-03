Missione compiuta con un'altra splendida vittoria. Il Napoli vola ai quarti di Champions per la prima volta nella sua storia e dopo il 2-0 di Francoforte batte l'Eintracht 3-0 anche al ritorno. Sblocca il match nel recupero del primo tempo Osimhen di testa. A inizio ripresa, la squadra di Spalletti spinge ancora e sempre Osimhen realizza la sua doppietta per il 2-0. Tedeschi in balia del Napoli, Sow stende Zielinski, è rigore che lo stesso centrocampista trasforma per il 3-0 finale