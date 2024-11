Continua inarrestabile la marcia dell'Inter in Champions Legaue. La squadra di Inzaghi continua a non subire gol, batte il Lipsia 1-0 e vola in vetta alla classifica con 13 punti. I nerazzurri comandano il gioco nella prima frazione e passano grazie a un autogol di Lukeba. Nella ripresa l'Inter sfiora il 2-0 con Dumfries, il Lipsia ci prova con Nusa ma Sommer è attento. Nel finale gol annullato a Mkhitaryan. L'Inter sale a 13 punti, il Lipsia resta a 0

SI FERMA PAVARD - PAGELLE - CLASSIFICA