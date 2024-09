La stagione è appena iniziata ma la corsa a chi avrà più tifosi allo stadio è già aperta. Nella top 25 di Transfermarkt ci sono quattro italiane, di cui tre in top 10, dove c'è anche l'OM di De Zerbi e lo Schalke, squadra di serie B. Il campione non ha limiti geografici o di livello: sono comprese squadre di tutto il mondo fino alla terza divisione nazionale. In classifica c'è anche un'iraniana e ben due con una capienza media del 100% dei seggiolini dello stadio

