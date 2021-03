Salah trascina l'Egitto, il Malawi vince e passa

Grazie anche a una doppietta dell'attaccante del Liverpool, l'Egitto batte 4-0 le Comore e dopo l'accesso aritmetico (già conquistato) alla fase finale della Coppa d'Africa che si svolgerà il prossimo anno in Camerun, i 'Faraoni' concludono al primo posto nel gruppo G. Le prime due reti della sfida sono state messe a segno da Elneny e Sheriff

Mohammed Salah è stato il trascinatore dell'Egitto segnando una doppietta nello scontro diretto contro Comore, finito 4-0. Grazie a questo successo, i 'Faraoni' (che erano comunque già qualificati) hanno conquistato il primato nel Girone G di qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa che si disputerà l'anno prossimo in Camerun. Il Gambia di Colley e Barrow (che ha già conquistato la qualificazione) ha perso contro la Repubblica Democratica del Congo. Successi anche per Angola contro il Gabon, Kenya contro il Togo e Burkina Faso contro il Sudan. Vittoria fondamentale anche per il Malawi che battendo 1-0 l'Uganda la scavalca al secondo posto del gruppo B e conquista una qualificazione decisamente insperata a inizio torneo.

I RISULTATI:

Malawi-Uganda 1-0

Angola-Gabon 2-0

Burkina Faso-Sudan 1-0

Congo-Gambia 1-0

Egitto-Comore 4-0

Togo-Kenya 1-2

Sono 19 le squadre qualificate finora: Mali, Guinea, Burkina Faso, Malawi, Ghana, Sudan, Gambia, Gabon, Marocco, Camerun, Egitto, Comore, Algeria, Zimbabwe, Senegal, Tunisia, Costa d'Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale. All'appello mancano ancora cinque Nazionali