Lipsia Atalanta, le probabili formazioni

Alle 18:45 si gioca l'andata dei quarti di finale di Europa League: Atalanta in campo alla Red Bull Arena di Lipsia contro la squadra allenata da Domenico Tedesco. Gasperini deve fare a meno di Toloi, Maehle e Djimsiti in difesa: fiducia al giovane Scalvini. In attacco i favoriti sono Malinovskyi e Muriel. Partita in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 251 GASP: "PER NOI E' UNA GRANDE OPPORTUNITA'" Condividi

Il cammino dell'Atalanta in Europa League passa da Lipsia. Questa sera alle 18:45 la squadra di Gasperini sarà impegnata in Germania per l'andata dei quarti di finale della competizione: un traguardo conquistato superando nella doppia sfida il Bayer Leverkusen mentre mentre il Lipsia è arrivato ai quarti senza neanche giocare. L'avversario designato della formazione allenata da Domenico Tedesco negli ottavi era infatti lo Spartak Mosca, escluso dalle competizioni Uefa come tutti i club russi. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 251.

La probabile formazione del Lipsia approfondimento Lotta Champions ed Europa League: il calendario Il Lipsia non perde dal 5 febbraio, quando andò ko per 3-2 sul campo del Bayern Monaco. Da quel momento sono arrivate cinque vittorie e due pareggi in campionato, che diventano sette successi e tre pari tenendo conto anche delle coppe. Tedesco, allenatore di origini italiane, dovrà fare a meno di Haidara e Poulsen e studia un 3-4-2-1 simile a quello dell'Atalanta. In difesa, davanti a Gulacsi, i favoriti sono Klostermann, Orban e Gvardiol. A centrocampo gli esterni saranno Henrichs e Angelino e Henrichs, con Laimer e Kampl in mezzo. In attacco Dani Olmo agirà alle spalle della stellina Nkunku e dell’ex Milan Andrè Silva.

Lipsia (3-4-1-2) probabile formazione: Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; André Silva, Nkunku. All.: Tedesco

La probabile formazione dell'Atalanta leggi anche Europa League, il programma dei quarti di finale L'Atalanta arriva alla trasferta tedesca dopo il ko di campionato contro il Napoli. Nel 2022 in Serie A la squadra di Gasperini ha vinto solamente tre partite su 10, con il settimo posto in classifica (ma con una gara da recuperare) mentre in Europa League la Dea ha eliminato l’Olympiacos (2-1 e 0-3) e il Bayer Leverkusen (3-2 e 0-1). Contro il Lipsia non ci saranno Toloi, Maehle e Djimsiti: Gasperini schiererà così il giovane Scalvini in difesa al fianco di Demiral e Palomino mentre sulle fasce ci saranno Hateboer e Zappacosta. Koopmeiners darà supporto a De Roon e Freuler in mezzo al campo. In attacco i favoriti sono Malinovskyi e Muriel.