Dopo essere ripartita in campionato, la Roma torna a vincere anche in Europa battendo 3-0 l’HJK Helsinki. Primo tempo equilibrato nonostante l’inferiorità numerica degli ospiti (rosso a Tenho al 18’). Nella ripresa entra Dybala e al primo pallone toccato fa 1-0. Dopo 2’ raddoppia Pellegrini su assist di Zaniolo. Il fantasista giallorosso confeziona un’altra palla gol per Belotti che arrotonda sul 3-0. Primi tre punti per la squadra di Mourinho in Europa League

LE CLASSIFICHE