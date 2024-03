La Nazionale di Rebrov stacca il pass per Euro 2024. A Wroclaw l'Ucraina batte l'Islanda in rimonta e festeggia il suo quarto Europeo consecutivo, sarà inserita nel gruppo E con belgio, Slovacchia e Romania. Islanda in vantaggio al 30' con Gudmundsson. Yaremchuk pareggia ma il gol viene annullato. Nella ripresa, al 54' Tsygankov fa 1-1 e nel finale arriva la zampata di Mudryk che vale vittoria e qualificazione

I GIRONI DEGLI EUROPEI