Missione compiuta dagli Azzurri, che impattano 0-0 a Leverkusen e si qualificano direttamente al prossimo Europeo. La Nazionale di Spalletti chiude il girone al 2° posto con l'Ucraina ma in vantaggio negli scontri diretti. Donnarumma attento in avvio, chance per Barella e Di Lorenzo. Frattesi fermato da Trubin. Pericoloso Chiesa, Donnarumma rischia ma salva su Mudryk. Sofferenza nel finale: l'arbitro Gil Manzano non punisce col rigore il contatto tra Mudryk e Cristante

