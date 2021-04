Dopo la recente doppietta in Liga, Leo Messi è salito a quota 25 centri in campionato. Traguardo tagliato per dodici volte (tutte di fila). Ma chi sono i giocatori che nel XXI secolo hanno raggiunto la stessa quota più spesso tra i top cinque campionati? Ecco i magnifici ventuno che ce l'hanno fatta (almeno) più di una volta, bomber del passato e del presente