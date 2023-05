1/12

L'arte del dribbling è al centro dell'ultima indagine dell'Osservatorio calcistico del Cies. Chi temeva stesse andando perduta può rasserenarsi pensando che, tra tutti i calciatori Under 23 del mondo presi in considerazione nello studio, ci sono tanti specialisti.



Per valutare la loro abilità e classificarli, il Cies ha ideato uno speciale "indice" ("dribble index"), che deriva dall'incrocio di diversi parametri: