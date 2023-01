Il desiderio di mettersi in mostra davanti ai nuovi tifosi può giocare brutti scherzi: Joao Felix non è il primo a rimediare un rosso all'esordio. In Italia il record è di 158 secondi, in Turchia il giapponese Nakajima ha fatto piangere la mamma in tribuna, arrivata apposta per il suo esordio. Ma è successo anche a campioni come Messi e Cristiano Ronaldo