C'è chi lo ha scattato per immortalare un momento speciale della propria carriera, come un gol o una vittoria. Chi per ricordare un evento particolare della sua vita, da un incontro con il Presidente degli Stati Uniti o il Papa fino alla nascita di un figlio. Anche per lanciare un messaggio di pace. Per la Giornata Mondiale del Selfie, abbiamo scelto quelli più iconici e particolari degli sportivi, sempre in grado di lanciare tendenze e dimostrarsi degli ottimi comunicatori oltre che campioni