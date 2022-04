La Roma batte in rimonta la Salernitana col gol partita di Smalling su palla inattiva e sale in vetta alla classifica europea (incrociando i dati Opta dei top cinque campionati) insieme ad altri due top club. Ecco le migliori venti in assoluto contando tutte le reti da fermo: rigori, punizioni dirette, ma anche punizioni, rimesse o angoli che hanno generato un gol sul proprio sviluppo

ROMA-SALERNITANA 2-1: GOL E HIGHLIGHTS