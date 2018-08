Una vittoria e due sconfitte per il Manchester United nell’International Champions Cup, competizione archiviata a quota 5 punti dagli uomini di José Mourinho. Intervallati dallo stop targato Liverpool, i successi contro il Milan (ai rigori) e il 2-1 al Real Madrid hanno regalato ottimismo a Mou in precedenza preoccupato dalla campagna estiva dei Red Devils. Non è un caso che lo Special One avesse suggerito il ritorno anticipato ai big del Mondiale ancora in vacanza, trattasi di Pogba e Lingard, Lukaku e Fellaini. L’esempio da seguire era quello dei diligenti Jones e Rashford, rientrati alla base qualche giorno prima per varare la preparazione in vista dell’esordio in Premier League contro il Leicester (venerdì 10 agosto ore 21.00). Al termine del 2-1 imposto al Real Madrid a Miami, match risolto dalle reti di Sanchez ed Herrera, Mou ha così commentato: "Abbiamo giocato una gara positiva mettendo in campo molti giovani contro un buon Real Madrid. Ma il risultato non è importante perché mancavano diversi elementi: non c’erano giocatori come Varane, Modric e Marcelo. La vittoria sarebbe stata importante qualora fosse stata una gara di Champions League".