Trequartista classe 2005, figlio di Francesco: ovviamente è passato dalla Roma, dove ha vestito il giallorosso in Primavera. Poi le esperienze nelle giovanili di Frosinone e Rayo Vallecano, prima di approdare, nell'estate 2024, all'Olbia in Serie D. Lì ha trovato come allenatore un ex compagno del papà in Nazionale, anche lui campione del mondo nel 2006: l'ex portiere Marco Amelia: "Tutti pensano che debba essere come il padre da quando è nato", ha detto Amelia dimostrando di comprendere bene le difficoltà che i figli d'arte incontrano. "Cristian è un ragazzo che sta scrivendo la sua storia, che si è messo in gioco per la prima volta con i grandi".