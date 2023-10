Prima gioia in terra francese per Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta all’esordio la scorsa settimana in Ligue 1 contro la capolista Monaco e il pari in Europa League con il Brighton di De Zerbi, è arrivata la prima vittoria con l’Olympique Marsiglia per l’allenatore italiano, subentrato in panchina a Marcelino a fine settembre. In un 'Velodrome' con più di 60mila spettatori in tribuna, per l’OM è arrivato un netto 3-0 sul neopromosso Le Havre, che mette fine a una striscia di 4 partite senza vittorie per i marsigliesi. Apre un autogol al 18’ di Sangante, su cross di Ndiaye. Tre minuti dopo Harit lancia in porta Aubameyang che con uno scavetto raddoppia. A 7’ dalla fine poi arriva il tris: Aubameyang lanciato in porta scarta il portiere, con un tacco geniale serve Sarr che solo a un metro dalla porta vuota fa tre a zero. Ora sono 12 i punti in classifica per l’OM, a meno 5 dalla capolista Monaco.