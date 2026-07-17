-2 alla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Manca sempre meno all'atto conclusivo dell'edizione del 2026, che vedrà anche la finale 3°/4° posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Le ultime dai campi e le notizie in giro per il mondo: Yamal si è allenato in gruppo. Tutti gli aggiornamenti in diretta
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Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere
- Le probabili di Francia-Inghilterra
- Come sono arrivate in finale Spagna e Argentina
- Le previsioni Opta sulla vincente del Mondiale
- Quanto durerà l'intervallo della finale
- La storia del bagnetto di Messi a Yamal bambino
- L'età degli spagnoli al primo Mondiale di Messi
- Quando de la Fuente era maestro di Scaloni
- Chi ha disputato più finali ai Mondiali?
- Quanto incassano i club di Serie A dal Mondiale
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Xavi: "Yamal può diventare il migliore al mondo"
In vista della finale contro l'Argentina, Xavi esalta Lamine Yamal a RNE, lanciato al Barcellona quando aveva appena 15 anni: "Capisce tutto e prende sempre la decisione giusta. È il giocatore che può cambiare le sorti di una partita per la Spagna, una benedizione. Ha tutte le carte in regola per diventare il migliore al mondo". L'ex allenatore blaugrana vede nella Roja molte somiglianze con la squadra campione nel 2010: "È il momento, è la generazione. Sono ottimista". Su Messi: "È una bestia agonistica e ha fatto un lavoro fantastico come leader spirituale".
Spagna, Yamal torna a lavorare in gruppo
Buone notizie per la Spagna a due giorni dalla finale contro l'Argentina: Lamine Yamal si è allenato regolarmente con il gruppo. Giovedì il talento del Barcellona aveva svolto un lavoro differenziato per precauzione, dopo il colpo subito nell'azione del rigore contro la Francia. De la Fuente aveva rassicurato sulle sue condizioni: "Avvertiva un leggero fastidio che gli impediva di allenarsi in modo del tutto normale, abbiamo preferito che svolgesse un altro tipo di lavoro".
Francia-Inghilterra, l'ultima di Deschamps: "La nazionale mi mancherà ma non piangerò"
Didier Deschamps si prepara all'ultima partita da Ct della Francia, la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Dopo 14 anni in panchina, un Mondiale vinto e un'altra finale raggiunta, il commissario tecnico saluta i Bleus: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, nessuno piangerà ma mi mancherà"
Deschamps si congeda: 'La Francia mi mancherà'Vai al contenuto
Galliani: "Sono sicuro che Maldini farà bene con Italia"
Capello: "Messi è unico sia fisicamente che tecnicamente"
Nel VIDEO Fabio Capello da New York con Gianluigi Bagnulo in attesa dell'ultimo atto del Mondiale fra Argentina e Spagna.
Capello: 'Messi è unico sia fisicamente che tecnicamente'Vai al contenuto
Joan Monfort, autore della mitica foto di Messi e Yamal bebè: "La chiusura di un cerchio"
Una delle foto più virali sul web nelle ultime ore è quella che ritrae Messi mentre tiene in braccio un piccolo Yamal, realizzata per un calendario benefico dell'Unicef. Sky Sport ha intervistato l'autore dello scatto, Joan Monfort, che ha svelato i retroscena su quella foto che aveva 'previsto' la finale del Mondiale 2026: "Non so se Leo fosse emozionato o intimorito all'idea di tenere in braccio un bebè. Vederli uno di fronte all'altro è la chiusura di un cerchio"
Scopri chi ha scattato la mitica foto di Yamal bebè tra le braccia di MessiVai al contenuto
Merino: "Fermare Messi è una sfida immensa"
A due giorni dalla finale contro l'Argentina, Mikel Merino indica la principale missione della Spagna: "Fermare Messi è una sfida immensa, una motivazione incredibile per me e per tutta la squadra". Decisivo entrando dalla panchina contro Portogallo e Belgio, il centrocampista mette però il gruppo davanti a tutto: "Non importa chi sarà l'eroe, l'importante è che alla fine la squadra vinca". Poi il ricordo del 2010: "Poter rappresentare oggi il nostro Paese ed essere quegli stessi giocatori per le nuove generazioni, per i bambini che ci guardano, è qualcosa di magico".
La rivelazione del Mondiale all'Aston Villa per 60mln
Manzambi, giàeletto miglior giovane dell'ultima Europa League, ha brillato ai Mondiali, con 3 gol e 2 assist con la sua Svizzera in 4 partite, prima dell'infortunio che gli ha fatto saltare ottavi e quarti. Operazione da 60 milioni di euro di parte fissa
La rivelazione del Mondiale Manzambi sbarca in Premier League: le cifreVai al contenuto
Deschamps all'ultima con la Francia: "La nazionale mi mancherà"
Didier Deschamps si prepara a salutare la panchina della Francia dopo 14 anni: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno". Alla vigilia della finale per il terzo posto contro l'Inghilterra, il Ct ha aggiunto: "So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà". Poi l'appello alla squadra: "Quando si fa parte della Nazionale francese si hanno dei doveri. Faremo di tutto affinché tutto vada per il meglio".
Messi contro Yamal, la finale dei dribbling
Lionel Messi e Lamine Yamal sono gli unici giocatori ad aver completato più di 16 dribbling ai Mondiali 2026. L'argentino guida la classifica con 25, seguito dal talento della Spagna a quota 22. Domenica si ritroveranno uno di fronte all'altro nella finale: 39 anni contro 19
Quanto durerà l'intervallo della finale dei Mondiali?
La Fifa ha comunicato la decisione alle due federazioni: ecco quanto durerà lo show in finale all'intervallo
Quanto durerà l'intervallo della finale dei MondialiVai al contenuto
Argentina in finale con la maglia albiceleste
L'Argentina giocherà la finale dei Mondiali contro la Spagna indossando la tradizionale maglia biancoceleste. La squadra di Scaloni scenderà dunque in campo con la divisa principale nell'ultimo atto del torneo, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium.
Konaté saluta Deschamps: "Grazie per tutto quello che ha dato alla Francia"
Alla vigilia della finale per il terzo posto contro l'Inghilterra, Ibrahima Konaté ha voluto rendere omaggio a Didier Deschamps, che chiuderà la sua avventura sulla panchina della Francia dopo 14 anni. Il difensore ha ringraziato il Ct, lo staff e tutte le persone che hanno lavorato intorno ai Bleus durante questo ciclo, dedicando un pensiero anche ai tifosi: "Avremmo voluto ripagarli vincendo il Mondiale".
Tuchel: "Nessuno ha voglia di giocare Francia-Inghilterra"
Thomas Tuchel sintetizza così lo stato d'animo dell'Inghilterra alla vigilia della finale per il terzo posto contro la Francia, una sfida che anche Didier Deschamps avrebbe preferito evitare dopo l'eliminazione in semifinale. A Miami è atteso ampio turnover, ma non mancheranno le stelle: Mbappé, Kane e Bellingham sono ancora in corsa per il titolo di capocannoniere del Mondiale. I Tre Leoni cercano il primo bronzo della loro storia dopo le sconfitte nelle finaline del 1990 e del 2018, mentre i Bleus vogliono chiudere al meglio l'era Deschamps.
Le probabili formazioni di Francia-Inghilterra
Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto dei Mondiali, sabato alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal 1', in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai Mondiali, insieme a Zaïre-Emery con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco
Mondiali, Francia-Inghilterra: le probabili formazioniVai al contenuto
Alvarez tra finale del Mondiale e calciomercato: cosa sta succedendo
Miguel Angel Gil, Ceo dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Julian Alvarez, attaccante dell'Argentina che sarà impegnato alla finale del Mondiale. Ai canali ufficiali del club Gil ha detto riguardo all'argentino, cercato dal Barcellona: "Credo che l'Atletico Madrid sia il posto ideale per Julian. Recentemente ho sentito il presidente del Barcellona dichiarare che l'offerta per Alvarez non sarebbe stata infinita. La mia risposta è infinita: l'Atletico non accetterà nè 100, nè 150 nè 200 milioni per lui".
Julian Alvarez, il CEO dell'Atletico Madrid Gil gela il BarcellonaVai al contenuto
Francia, niente serata libera: Deschamps vuole chiudere con una vittoria
I giocatori della Francia speravano di avere una serata libera a Miami, ma Didier Deschamps ha detto no: come riportato da L'Equipe, il Ct non vuole chiudere il Mondiale, e il suo mandato, con due sconfitte consecutive. Contro l'Inghilterra è previsto un ampio turnover: Saliba è indisponibile, mentre Maignan e Mbappé dovrebbero partire titolari. Possibile spazio dal 1' anche per Kanté, Zaïre-Emery, Cherki, Akliouche e Marcus Thuram.
Finale Mondiale, intervallo più lungo per l'halftime show
L'intervallo della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina durerà più dei tradizionali 15 minuti. Secondo quanto riferito da Reuters, la pausa sarà prolungata per consentire il montaggio del palco necessario all'halftime show, che durerà circa 11 minuti: solo l'allestimento richiederà circa sette minuti, allungando così il break rispetto ai tempi abituali del calcio.
Inizia il primo allenamento dell'Argentina verso la finale
Intanto, alle 16 italiane è iniziato il primo allenamento dell'Argentina in New Jersey in vista della finale del Mondiale. Sempre oggi, a meno due giorni dalla sfida contro la Spagna, parlerà Scaloni in conferenza stampa
Bellingham: "Quando siamo uniti possiamo fare grandi cose"
In un post sul suo profilo Instagram, Jude Bellingham ha condiviso un messaggio lasciato alla Nazionale inglese dall'autista che ha accompagnato i giocatori a Kansas City durante il ritiro dei Mondiali. Commentando il messaggio, Bellingham ha scritto: "Grazie per l'incredibile sostegno arrivato da casa e a chi ha speso i propri soldi, guadagnati con fatica, per venire in America a fare il tifo per noi. Non lasciamo che l'unità e l'amore visti nel nostro Paese svaniscano con questa campagna. Quando siamo uniti possiamo realizzare grandi cose... E lo faremo! Vi voglio bene!"
Mondiale, i premi di formazione della Fifa ai Club
Sono stati circa 221 milioni di dollari, sottolinea la federazione internazionale, i premi legati alle operazioni che hanno coinvolto 530 componenti delle rose del mondiale nel corso delle loro carriere, andati a beneficio dei club legati ai giocatori che rappresentano 46 delle 48 squadre iscritte alla competizione. Dal lancio della Fifa Clearing House nel novembre 2022, ai club di tutto il mondo è stato assegnato quasi un miliardo di dollari in compensi per la formazione, perchè ai 221 milioni suddetti vanno aggiunti altri 768 generati dai trasferimenti di giocatori che non partecipano al mondiale. Di tale importo totale, oltre 639 milioni sono già stati distribuiti a club di tutto il mondo. Diverse nazioni partecipanti al torneo si distinguono per l'entità dei benefici generati. Le finaliste, Spagna e Argentina, contano un totale di venti giocatori i cui trasferimenti hanno generato premi di formazione, così come ben 20 dei 26 giocatori della rosa della Croazia. Colombia ed Ecuador seguono a ruota, con rispettivamente 19 e 18 dei loro giocatori che hanno generato premi di formazione. I soli dieci giocatori in testa alla classifica, di ben dieci nazionalità diverse, hanno generato un totale di 34,3 milioni di dollari per i loro club di formazione. Si tratta di Neymar (Brasile), João Félix (Portogallo), Manuel Ugarte (Uruguay), Enzo Fernández (Argentina), Kai Havertz (Germania), Moisés Caicedo (Ecuador), Michael Olise (Francia), Min-jae Kim (Corea derl Sud), Malik Tillman (Usa) e Viktor Gyökeres (Svezia
Terry: "Messi non si può fermare"
Nonostante la sua Inghilterra sia stata eliminata in semifinale dall'Argentina di Messi, l'ex difensore di Chelsea e Aston Villa John Terry ha speso parole al miele per la Pulga. In una storia su Instagram, Terry ha scritto: "Guardare quest'uomo, a 39 anni, è stato incredibile. È il più grande di tutti i tempi e continua a giocare ai massimi livelli. La gente mi chiede sempre: 'Come si ferma Messi?' Non si può. E cercare di affrontarlo fisicamente non fa altro che renderlo ancora migliore. È fortissimo e ama la battaglia. Quest'uomo ha tutto".
Mondiali, sfida tra la Spagna giovane e l'Argentina esperta
Nel VIDEO, il commento di Filippo Benincampi sullo scontro tra i giovani spagnoli (su tutti Cubarsì, 19 anni) e l'esperienza argentina, per l'80% la stessa squadra del 2022.
Spagna-Argentina, entrambe giocano per un record
Oltre all'ambizione di vincere la Coppa del Mondo, Spagna e Argentina sono guidate dalla ricerca di un recoed ciascuna. La Roja, in caso di vittoria, diventerebbe la squadra europea con la striscia di imbattibilità più lunga di sempre (38 partite in caso di vittoria domenica), mentre l'Argentina realizzerebbe un double Mondiale che è riuscito solo all'Italia nel 1934-1938 e al Brasile nel 1958-1962.
Francia, spunta una petizione per rigiocare la semifinale con la Spagna
Ancora scottati dall'eliminazione in semifinale contro la Spagna, i tifosi francesi hanno lanciato una petizione online per far rigiocare la partita. I creatori della petizione sostengono che, in occasione del calcio di rigore concesso alla Spagna, Lamine Yamal abbia toccato il pallone con il braccio. La petizione ha già superato le 90 mila firme e si avvicina a quota 100 mila.
Lautaro e il gol tra i giganti
Il gol decisivo di Lautaro Martinez contro l'Inghiltera nasconde un dettaglio sottile ma che valorizza l'abilità nel gioco aereo dell'argentino. Forte dei suoi 175 cm di altezza, Lautaro è saltato più in alto dei sette difensori che si trovavano nell'area inglese in quel momento: l'altezza media degli uomini di Tuchel in quella situazione si aggirava sui 188 cm, con il gigante Dan Burn (201 cm) che avrebbe dovuto controllare la situazione. Ad avere la meglio, invece, è stato il Toro, il più basso tra i giocatori in area in quel momento.
Argentina, finale con record di falli
La proverbiale grinta che ha portato l'Argentina in finale si traduce in una statistica da record: nessuna squadra, infatti, ha commesso più falli dell'Albiceleste in questo Mondiale (88)
Julian Alvarez, l'Atletico: "Non andrà al Barcellona"
Il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il Mondiale. Miguel Angel Gil, Ceo dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Julian Alvarez. Ai canali ufficiali del club Gil ha detto riguardo all'argentino, cercato dal Barcellona: "Credo che l'Atletico Madrid sia il posto ideale per Julian. Recentemente ho sentito il presidente del Barcellona dichiarare che l'offerta per Alvarez non sarebbe stata infinita. La mia risposta è infinita: l'Atletico non accetterà nè 100, nè 150 nè 200 milioni per lui".
Julian Alvarez, il CEO dell'Atletico Madrid Gil gela il BarcellonaVai al contenuto
Gli incendi in Canada minacciano la qualità dell'aria a New York
Gli incendi che stanno colpendo il Canada condizionano la qualità dell'aria negli Stati Uniti. Il fumo trasportato dai venti ha raggiunto diversi Stati americani, tra cui New York, dove il cielo è tornato a tingersi di giallo e gli indici di inquinamento - saliti a valori compresi tra 151 e 200 - hanno raggiunto livelli considerati "molto malsani". Le autorità monitorano con attenzione l'evoluzione della situazione, anche in vista della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina in programma a New York domenica sera. Il possibile ritorno del fumo a bassa quota potrebbe rappresentare un problema per giocatori e spettatori, soprattutto per le persone più vulnerabili. La partita però non è a rischio. Nel VIDEO con Gianluigi Bagnulo le ultime news
Argentina e Spagna arrivano a New York per la finale dei Mondiali
Nel VIDEO l'arrivo di Argentina e Spagna a New York dove domenica 19 luglio è in programma la finale dei Mondiali
Vincic sarà l'arbitro più anziano di una finale Mondiale degli ultimi quarant'anni
Lo sloveno Slavko Vincic arbitrerà la finale tra Spagna e Argentina diventando l'arbitro più anziano degli ultimi quarant'anni a dirigere una finale Mondiale e il quarto più anziano di sempre. 46 anni per lo sloveno, uno in meno di Romualdo Arppi Filho, arbitro della finale del 1986 in Messico che aveva 47 anni. Lo stesso Collina, ora responsabile degli arbitri Fifa, quando arbitrò Brasile-Germania nel 2002, era quattro anni più giovane di Vincic. Con il fischietto sloveno ci saranno gli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, al suo fianco per tutta la carriera. Quarto uomo il giordano Adham Makhadmeh, assistente di riserva il connazionale Mohammad Al-Kalaf
Spagna, Yamal non si allena e ha una fasciatura alla coscia: le sue condizioni
Piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal: il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra, però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo
Mondiali prima di Messi: di chi erano i record?
C'è una storia dei Mondiali prima di Messi e una storia dopo: l'argentino, infatti, ha riscritto una serie di primati che prima appartenevano ad altri campioni. Dai gol al premio di miglior giocatore, ecco i record battuti dalla Pulga
Di chi erano questi record dei Mondiali... prima di Messi?Vai al contenuto
Serie A, i ricavi dai Mondiali 2026: Milan al top, Atalanta e Inter sul podio
L'intesa tra Fifa ed European Football Clubs che consente a ogni società di percepire circa 5.000 dollari al giorno per ciascun giocatore impegnato ai Mondiali.
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La novità Fifa: anelli celebrativi ai campioni in stile sport Usa
Ai giocatori verrà consegnato anche un anello commemorativo. Si tratta di 30 anelli di una serie a numero limitato (2026) che successivamente verranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza Fifa
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L'età dei giocatori della Spagna al primo Mondiale di Messi
Quanti anni avevano i giocatori spagnoli della rosa attuale? Due di loro non erano ancora nati, il più grande aveva meno di 14 anni!
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L'argentino resta al comando a +1 sull'attaccante del Real Madrid: la classifica marcatori all time della storia dei Mondiali
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Pallone d'oro, chi lo vince poi perde ai Mondiali
Dembélé non rompe il tabù. Una vera e propria maledizione visto che spesso il fuoriclasse in questione è stato sconfitto in finale. Chi sono gli altri?
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Lautaro Martinez e Nico Paz continuano il loro sogno Mondiale: proprio la rete dell'attaccante dell'Inter contro l'Inghilterra ha regalato all'Argentina l'accesso alla finale. Come sono andati tutti gli 'italiani'?
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Lautaro come Zanetti: la curiosità
Nel 1998 fu Javier Zanetti stavolta è toccato a Lautaro Martinez trovare il giuzzo decisivo: la strana curiosità
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Tutti gli Mvp delle partite
Quinta statuetta per Leo Messi che stacca Bellingham a quota quattro. Primo premio per Porro dopo la semifinale vinta dalla Spagna con la Francia. Qui i migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026, gara per gara… fino alla finale
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Spagna, il primo ministro Pedro Sanchez sarà a New York per la finale dei Mondiali
Nonostante un viaggio in Algeria in programma lunedì, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez sarà a New York per assistere alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Lo confermano i media spagnoli, citando fonti governative. "La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta", aveva scritto Sanchez sui social dopo la semifinale vinta contro la Francia
Il percorso di Spagna e Argentina per arrivare in finale
L'Argentina batte in rimonta l'Inghilterra e sfiderà la Spagna nella finale dei Mondiali. Per la prima volta la finale sarà tra i campioni d'Europa e i vincitori della Copa America. Il percorso:
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I calciatori con più assist nella storia dei Mondiali: Messi 1°
Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei Mondiali. Con gli assist serviti contro Egitto, Svizzera e Inghilterra nell'edizione 2026, il fuoriclasse argentino è diventato il primo giocatore a raggiungere quota 12 assist nella storia della competizione
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Chi vince il Mondiale secondo il Supercomputer Opta
Dopo semifinali che hanno ribaltato in parte i pronostici della vigilia e che sono costate l'eliminazione di Francia e Inghilterra, resta soltanto da assegnare il titolo del Mondiale di calcio 2026: chi vincerà tra Argentina e Spagna? Ecco le percentuali secondo l'algoritmo di Opta in vista della partita di domenica a New York
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Mondiali, almeno un giocatore dell'Inter in finale dal 1982 a oggi
Da Beppe Bergomi e Ronaldo 'il Fenomeno' fino a Wesley Sneijder: ve li ricordate tutti? In 11 hanno anche alzato al cielo la Coppa del Mondo
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Mondiali, la finale Spagna-Argentina sarà arbitrata dallo sloveno Vincic
L'arbitro sloveno Slavko Vincic dirigerà la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio a New York. Ad annunciarlo il responsabile degli arbitri Fifa Pierluigi Collina. Vincic, 46 anni, ha già arbitrato Brasile-Marocco, Giordania-Algeria e Messico-Ecuador. Nel 2024 ha arbitrato la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Visibilmente emozionato, l'arbitro sloveno ha definito la designazione un "incredibile onore"
Messi con Yamal bambino, la storia dietro la foto che aveva 'previsto' la finale Mondiale
Per arrivare a quello scatto c'era pure una lotteria da vincere: il destino volle far incontrare proprio Leo Messi e Lamine Yamal, che domenica si sfideranno da superstar per vincere il Mondiale
Messi fa il bagnetto a Yamal bambino: la storia dietro la foto scattata 19 anni faVai al contenuto
Nessun Ct straniero ha mai vinto un Mondiale
La "maledizione" dei Ct stranieri ai Mondiali continua. Con la sconfitta dell'Inghilterra di Tuchel, infatti, neanche in questa edizione della Coppa del Mondo vincerà un Commissario Tecnico straniero, come in tutte e 22 le edizioni precedenti
L'Inghilterra di Tuchel eliminata: la 'maledizione' del ct straniero ai Mondiali continuaVai al contenuto
Gli allenatori con più vittorie nella storia dei Mondiali: Scaloni è 5°
In vetta alla classifica resta Didier Deschamps, diventato il tecnico con il maggior numero di successi nel torneo. Tra i primi venti allenatori più vincenti di sempre ai Mondiali trovano spazio anche due italiani
Scaloni è il 5° allenatore più vincente nella storia dei MondialiVai al contenuto
Scaloni e de la Fuente in finale al Mondiale 2026: erano allievo e maestro nel 2017
Non si sfideranno soltanto Spagna e Argentina ma anche Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, legati da un rapporto nato nel 2017 quando il Ct della Roja era docente al corso allenatori di Las Rozas e l'argentino, appena ritiratosi dal calcio giocato, sedeva tra i banchi
Ora in finale Mondiale, ma sai che De la Fuente era il maestro di Scaloni nel 2017?Vai al contenuto
Tuchel vuole restare fino a Euro2028
Non intende lasciare l'incarico da Ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel nonostante le numerose critiche ricevute dopo la sconfitta della sua squadra contro l'Argentina. Incalzato dalle domande dei giornalisti risponde: "Non c'è molto da guardare in avanti, la Coppa del Mondo non è ancora finita, resta una gara da giocare e andremo avanti con il contratto fino a Euro 2028"