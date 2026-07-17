Nonostante la sua Inghilterra sia stata eliminata in semifinale dall'Argentina di Messi, l'ex difensore di Chelsea e Aston Villa John Terry ha speso parole al miele per la Pulga. In una storia su Instagram, Terry ha scritto: "Guardare quest'uomo, a 39 anni, è stato incredibile. È il più grande di tutti i tempi e continua a giocare ai massimi livelli. La gente mi chiede sempre: 'Come si ferma Messi?' Non si può. E cercare di affrontarlo fisicamente non fa altro che renderlo ancora migliore. È fortissimo e ama la battaglia. Quest'uomo ha tutto".