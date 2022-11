Massiccio turnover per Deschamps che con la qualificazione in tasca sembra orientato a far riposare molti dei titolari. Possibili inserimenti nell'undici iniziale quelli di Mandanda, Coman, Guendouzi e Thuram. Kadri conferma il 'salernitano' Bronn nella formazione titolare. La Tunisia deve vincere e sperare. Si gioca mercoledì alle 16 all'Education City Stadium

Con la qualificazione in tasca e con le notizie che arrivano dalla Spagna su un possibile 'rientro' di Benzema nella rosa dopo aver smaltito l'infortunio, la Francia gioca l'ultima gara del girone con la possibilità di far rifiatare molti dei titolari in vista degli ottavi di finale. Deschamps sembra orientato a mandare in campo, tra gli altri, Mandanda, Guendouzi, Coman e Thuram. La Tunisia è chiamata a un'impresa titanica per sperare ancora nella qualificazione. La squadra di Kadri deve assolutamente vincere e poi sperare in un mancato successo dell'Australia e verificare la differenza reti finale. Si gioca mercoledì alle 16 all'Education City Stadium.